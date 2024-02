VIDÉO - Après dix jours sur les barrages, cet agriculteur retrouve sa ferme satisfait… mais vigilant

Après plusieurs jours de manifestations, de nombreux agriculteurs sont déjà de retour dans leur exploitation. Alexandre Castrec rentre chez lui satisfait après les annonces de Gabriel Attal. Il lui faut désormais rattraper le temps perdu.

Après 11 jours de blocage, les agriculteurs plient bagages. Alexandre Castrec, éleveur laitier, était le chef de file de ce blocage dans le Nord Finistère. "Ça fait du bien parce que les organismes commençaient à fatiguer après tant de temps sur les barrages", nous dit-il.

Ce vendredi, c’est son retour à la ferme. "En cette période hivernale, tous les animaux sont rentrés et il faut donner à tout le monde. Voir la famille aussi, parce qu'on a délaissé tout le monde ces derniers jours", confie-t-il. Il retrouve justement sa belle-maman et Adrien, son apprenti. Tous les deux ont dû soigner les 130 bêtes et soigner une dizaine de vêlages sans Alexandre, ce qui n'a pas été de tout repos. "Je suis soulagée, oui. Maintenant, je suis là pour l'aider. C'es lui qui prend la suite après donc je suis contente qu'il soit là", nous explique la belle-mère d'Alexandre.

"On ne lâchera pas"

Pour Alexandre, le quotidien reprend doucement. Il le rattrape aussi, comme il découvre en voyant ses factures. Mais ce matin, l’agriculteur revient satisfait. Pour lui, la mobilisation a porté ses fruits. "Les avancées sur le GNR qui va contenter tout le monde au niveau national parce que tout le monde en utilise, l'application complète de la loi Egalim, quelque chose qu’on demandait depuis des années, pourra permettre de résoudre un paquet de problèmes du point de vue économique", se réjouit-il.

Autre avancée qui le soulage, la mise en pause du plan Ecophyto qui visait à réduire l’usage des pesticides. "Il faut qu'il y ait une prise de conscience que nous devons avoir les mêmes contraintes que nos voisins européens (...) Il faut aussi souligner que ça ne nous fait pas forcément plaisir de travailler avec nous. On les utilise au cas par cas quand il y en a besoin sur des cultures", analyse Alexandre.

Ces annonces ne sont encore que des promesses pour l’agriculteur. "On ne s'interdit pas de revenir. Avec la motivation qu'il y a sur le terrain, tant que les réponses ne sont pas là, on ne lâchera pas", prévient-il.