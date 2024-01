VIDÉO - Jérôme Bayle sous le feu des critiques après la visite de Gabriel Attal : "Vous vous trompez", se défend l'agriculteur sur LCI

Au lendemain des annonces de Gabriel Attal, le blocage de l'A64, où la colère paysanne a démarré, est en train d'être levé, les manifestants estimant avoir eu gain de cause. Figure du mouvement parti de Carbonne (Haute-Garonne), Jérôme Bayle a fait l'objet d'attaques après avoir été filmé en train de transmettre un petit papier au ministre Christophe Béchu. Sur LCI, il réagit.

Jérôme Bayle est en "sujet tendance" sur le réseau social X (ex-Twitter). À Carbonne, où s'est monté le premier blocage d'agriculteurs en colère sur l'A64, l'éleveur de Montesquieu-Volvestre a été en première ligne. Il était aussi convié dans l'exploitation où Gabriel Attal, Marc Fesneau et Christophe Béchu sont venus faire des annonces au monde paysan, estimant ensuite que les revendications qu'il portait étaient entendues et que la route pourrait être libérée ce samedi.

Mais c'est une séquence captée lors de ces échanges qui a essaimé sur les réseaux sociaux et qui vaut aujourd'hui à Jérôme Bayle d'être visé par des critiques. Certains lui reprochent d'avoir lâché trop rapidement, relayant une vidéo le montrant remettre un papier au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. Pour ses détracteurs, ce message serait une "compensation" pour une supposée collaboration avec le gouvernement, l'explication pour laquelle il serait mis "à plat ventre" devant Gabriel Attal.

J'ai dit au Premier ministre qu'on serait son fantôme Jérôme Bayle

Interrogé sur LCI, ce samedi, l'agriculteur de Montesquieu-Volvestre réagit : "C'est moi qui ai donné un papier à M. Béchu. Tout simplement : j'ai reçu un message de la part d'une famille d'agriculteurs qui a un gros souci avec un enfant, ils m'avaient demandé de lui faire passer leur numéro. J'ai donné leur numéro [au ministre] et je lui ai dit qu'il fallait qu'il appelle ces personnes. Ceux qui pensent que c'est un RIB, avec 500.000 ou un million d'euros, vous vous trompez, et c'est dommage. "

Justifiant la levée du blocage, tandis que la FNSEA, la Coordination rurale ou la Confédération paysanne ont fait savoir qu'ils entendaient eux poursuivre le mouvement, l'agriculteur explique : "On a démonté, c'était notre engagement. On avait dit que si on gagnait nos trois revendications, on quitterait l'autoroute. M. Attal est venu, symboliquement, avec toute la pression médiatique que je lui avais mise, il a eu le courage et il est venu ici. (...) Je lui ai dit qu'on serait son fantôme. Trois mesures ne suffisent pas pour sauver le monde agricole. Il y a d'autres revendications dans d'autres départements, d'autres régions, si eux les gagnent, et que tout le monde en gagne un peu dans le combat, à la fin, il y aura peut-être un peu de changement dans l'agriculture française."