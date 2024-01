VIDÉO - "J'adhère complètement à leur mouvement" : près de l'A64, les agriculteurs soutenus par les automobilistes

Point de départ de la grogne agricole la semaine passée, l’A64 (Toulouse-Bayonne) est toujours coupée à hauteur de Carbonne Ce jeudi soir, cela fera une semaine. Les automobilistes prennent leur mal en patience.

En Occitanie, point de départ de la grogne agricole la semaine passée, l’A64 (Toulouse-Bayonne) est toujours coupée à hauteur de Carbonne, à 40 km de la ville rose, pour la huitième journée consécutive, tandis que le blocage débuté lundi des accès de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne) se poursuit. Pour les automobilistes, chaque matin depuis sept jours, c'est le même scénario : ça ralentit. "C'est compliqué bien sûr. Puisque les temps de trajet ne sont pas du tout les mêmes", assure l'un d'eux, sollicité dans le sujet ci-dessus. Mais les automobilistes font montre de compréhension : "Nous, on s'adapte. On met un peu plus de temps et puis voilà", lâche une conductrice. "On n'aura plus de paysan un jour donc j'adhère complètement à leur mouvement", ajoute une autre.

Les plus perturbés, ce sont finalement les poids lourds. Aziz, chauffeur routier filmé dans la vidéo en tête de cet article, arrive d'Espagne. Il fait face pour la première fois aux multiples détours et aux départementales un peu trop étroites. Et il est loin d'être le seul.

À Carbonne (Haute-Garonne), les camions se succèdent autour d'un rond-point. De quoi perturber les riverains peu habitués à une telle circulation devant leurs portes. "Les voitures et les camions n'ont pas d'autres choix que de passer ici", explique une habitante. Pas question pour autant d'abandonner les agriculteurs. Dans la commune, on les soutient par un geste simple du quotidien.