Crise agricole : après les manifestations, des routes toujours impraticables et fermées

Là où les barrages des agriculteurs ont été levées, il faut à présent nettoyer et parfois réparer les dommages. En Haute-Vienne, les dégâts étaient si importants que l’autoroute A20 n’a ouvert que ce mercredi 7 février.

Elle a seulement rouvert ce mercredi. L’autoroute A20, au nord de Limoges, est enfin praticable après quinze jours de fermeture. Les machines et les hommes ont dû refaire la chaussée sur 300 mètres de longueur, et 30 cm de profondeur. Un revêtement totalement détruit, suite au blocage des agriculteurs, avec des centaines de tonnes de paille et de pneus brûlés.

Le coût des réparations est estimé à plus d’un million d’euros, sur la portion gratuite et empruntée chaque jour par 40.000 véhicules. Des dégâts qui coûtent cher, mais assumés par les agriculteurs.