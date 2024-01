VIDÉO - Des enfants d'agriculteurs ont défilé sur des tracteurs à pédales à Strasbourg

Dans le cadre de la mobilisation des agriculteurs, des enfants ont été mis à contribution ce mercredi 31 janvier. À Strasbourg, une trentaine d'entre eux ont défilé sur des tracteurs à pédales. Un moyen de sensibiliser sur la cause de ces professionnels, qui expriment leur colère depuis deux semaines.

Les enfants, mobilisés pour exprimer la colère de leurs parents. Afin de manifester leur mécontentement, les agriculteurs de la région de Strasbourg ont organisé une démonstration un peu particulière ce mercredi 31 janvier. Tandis que les tracteurs convergent vers la capitale et se mobilisent dans l'est, des enfants ont défilé dans le centre-ville de la capitale de l'Alsace sur leurs tracteurs à pédales.

"Pour notre avenir"

Une trentaine d'entre eux ont participé à cette mobilisation place Kléber, en soutien à leurs parents. Des slogans étaient également accrochés aux véhicules afin de sensibiliser les passants. "Pour notre avenir", "Demain je vous nourris", "On ne veau pas que ça" (sic), pouvait-on lire sur les pancartes. Accompagnés de leurs parents qui portaient des drapeaux de la FDSEA, filière locale de la FNSEA, certains enfants étaient même habillés de tenues de fermes et de bottes en plastique.

Depuis plus de deux semaines, les agriculteurs se mobilisent, organisant des actions qui ont pris de nombreuses formes. Blocages, mais aussi contrôles informels de cargaisons de camion aux alentours de supermarché, déversement de pneus devant des bâtiments administratifs... Ce 31 janvier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin recensait "plus de 100 points de blocage" et 10.000 manifestants.