VIDÉO - "Le compte n'y est pas" : les agriculteurs en colère face au retard de paiement des aides PAC

Le Premier ministre reçoit ce mardi les syndicats agricoles. Des tracteurs ont bloqué ce lundi des ronds-points dans plusieurs villes. Les agriculteurs reprochent au gouvernement de ne pas tenir ses promesses.

Plusieurs dizaines d'agriculteurs, venus avec une vingtaine de tracteurs, manifestaient lundi matin à Balma, près de Toulouse, pour protester contre un retard de versement des aides européennes de la politique agricole commune (PAC). Le gouvernement avait promis de les verser au plus tard le 15 mars : "Le compte n'y est pas, c'est à peu près 10.000 euros qu'il me manque sur mon exploitation", déclare l'un d'eux, en colère.

Les manifestants se sont rassemblés en milieu de matinée sur le site de l'Agence de services et de paiement (ASP), l'organisme qui verse notamment les aides publiques européennes liées à la PAC. Là, ils ont déversé devant le bâtiment des vieux pneus, des branches et coupé trois cyprès.

Sur 60.000 euros d'aides, Luc Mesbah, président de la FDSEA 31, en Haute-Garonne, n'en a reçu que les deux tiers et témoigne dans le sujet en tête de cet article des comptes à rendre. Selon lui, la direction régionale de l'ASP n'a "pas eu de note ministérielle lui demandant de verser les aides PAC au 15 mars". "Elle n'est pas en mesure de dire quand les agriculteurs vont être payés. On est très, très loin d'être satisfaits et on va recommencer les actions", a souligné le syndicaliste.

Selon le ministère de l'Agriculture, sur les neuf milliards d'euros d'aides, près de 8,5 milliards d'euros ont déjà été payés. Le reste, comme les aides destinées à l'agriculture biologique, sera versé d'ici le mois de juin.

Objectif mi-mars plus tenable

Où en est-on de tous les engagements du gouvernement ? Sur la soixantaine de mesures annoncées, une source au ministère de l'Agriculture confie à TF1 que "plus de 85 % des sujets sont réglés ou en cours... Mais pour d'autres, il faudra attendre plusieurs mois, voire un an."

La fin de la crise agricole, ce n'est donc pas pour tout de suite. Pour preuve, une réunion prévue ce lundi 18 mars à l'Élysée, avec les syndicats d'agriculteurs, a été reportée. Selon une source proche du président à TF1, "l'objectif de mi-mars n'est plus tenable, car les choses ont pris plus de temps".

En réponse à la colère des agriculteurs, le gouvernement avait fait plusieurs annonces. Des aides fiscales supplémentaires pour les éleveurs et un versement avant mi-mars des aides européennes de la PAC avaient notamment été promis fin janvier lors du discours de politique générale du Premier ministre, Gabriel Attal.