GNR, méga-bassines, indemnisations : ces mesures grâce auxquelles le gouvernement pourrait calmer les agriculteurs

Pour répondre à la colère des agriculteurs, le gouvernement a promis des annonces importantes ce vendredi. Mais les manifestants s'impatientent. Que peut faire concrètement l'État ?

Le Premier ministre Gabriel Attal fera vendredi "des propositions concrètes de mesures de simplification" pour les agriculteurs lors d'un déplacement avec le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Au cœur des revendications, figure le gazole non routier. Le gouvernement est attendu de pied ferme par les agriculteurs en colère pour répondre aux demandes d'aides "immédiates" formulées par la FNSEA, au moment où de nouvelles actions sont en cours aux quatre coins du pays. Mais, dans les faits, quelles sont les revendications des agriculteurs et que peut clairement le gouvernement ?

Le GNR est le carburant utilisé dans les tracteurs. Son prix va progressivement augmenter d'environ trois centimes par an sur les six prochaines années. "Dès qu'on a de l'élevage, on fait tourner les tracteurs tous les jours, on est d'autant plus impactés sur ce prix qui a beaucoup augmenté", témoigne l'un d'eux dans le sujet ci-dessus. Face à cette colère, plusieurs pistes sont étudiées. Le gouvernement n'exclut pas de revoir le calendrier de ces hausses.

Les normes et les indemnités dans le viseur

Parmi les autres motifs de la colère, se trouvent les normes, jugées trop nombreuses. L'exécutif souhaite les simplifier, faciliter les démarches pour les agriculteurs. Par exemple, pour les projets de bassines. Ces retenues d'eau permettent aux agriculteurs de faire face à la sécheresse. Elles font l'objet de nombreux contentieux de la part d'associations environnementales. Le gouvernement veut assouplir les procédures pour aller plus vite.

Autre dossier : le versement des indemnités. Certains éleveurs, touchés par des épidémies de grippe aviaire ou des catastrophes naturelles, attendent leurs indemnisations depuis des mois. Le gouvernement devrait s'engager à les effectuer rapidement.