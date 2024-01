Agriculteurs en colère : Gabriel Attal attendu dans une exploitation agricole de Montastruc-de-Salies en Haute-Garonne

Confronté à sa première crise depuis sa nomination, Gabriel Attal doit se rendre en Haute-Garonne. C'est dans une exploitation bovine conventionnelle de la petite commune de Montastruc-de-Salies qu'il présentera des mesures.

Gabriel Attal se rend ce vendredi après-midi dans une exploitation agricole bovine conventionnelle de la petite commune de Montastruc-de-Salies, en Haute-Garonne, où il doit échanger avec une quarantaine d'agriculteurs et présenter des mesures pour répondre à leur colère.

Ses réponses sont très attendues par la profession, qui manifeste depuis une semaine et dont les revendications sont nombreuses et diverses. Certains réclament une baisse du GNR (gazole non routier). D'autres veulent un prix minimum pour leurs produits, ou le versement d'aides dues de longue date, voire un moratoire sur l'interdiction des pesticides.

Il devrait annoncer une "panoplie de réponses" aux demandes multiples des agriculteurs, a assuré le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau qui sera au côté du Premier ministre avec son homologue de la Transition écologique Christophe Béchu pour ce déplacement en Occitanie, région malmenée par la sécheresse et la maladie hémorragique épizootique (MHE) où a débuté le mouvement de colère.

Les agriculteurs ont poursuivi leurs actions vendredi, bloquant plusieurs centaines de kilomètres de routes à travers la France, et accentué la pression sur le gouvernement en annonçant le blocage d'accès majeurs à Paris dans l'après-midi.