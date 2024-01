VIDÉO - Agriculteurs en colère : "On ne va pas bloquer Paris aujourd'hui, mais on ira"

Où en sont les convois d'agriculteurs qui disent avancer vers Paris ? Pour certains, l'objectif est d'atteindre la capitale dans les jours qui viennent. Des opérations escargot sont en cours.

C'est un siège que nos agriculteurs tiennent jour et nuit. Il se situe sur l’A16, près de Beauvais (Oise). Dans le sujet de TF1 ci-dessus, on perçoit une armée des ombres bien décidée à obtenir gain de cause. Ces agriculteurs sont en colère et ils le font savoir. "Un peu fatiguée, mais toujours motivée", affirme Laure Carpentier, éleveuse de vaches laitières, dans le sujet de TF1. À Rocquencourt (Yvelines), on retrouve la même pugnacité dès l'aube, avec cette opération escargot. "On ne va pas à Paris aujourd'hui, c'est clair, mais on ira", assure un agriculteur.

Les agriculteurs prêts à tenir plusieurs jours

Bloquer Paris, une menace dont tous les agriculteurs disent qu'elle sera mise en exécution si le gouvernement reste sourd à leur revendication. La colère des agriculteurs s'étend en Île-de-France. Par exemple, à Étréchy (Essonne), les actions s'organisent en bonne intelligence avec les forces de l'ordre.

Benoît Mazure, céréalier francilien, peste contre l'inflation des normes. Pour se faire entendre, il compte sur une jonction du monde agricole. "On a des collègues sur Beauvais qui se rapprochent petit de Paris", constate-t-il dans le sujet de TF1 ci-dessus. "S'il faut faire une jonction Place de l'étoile avec les collègues de l'Oise, on fera une jonction". Une solidarité indispensable pour défendre ce qui est souvent une vocation. "La passion ne fait pas vivre nos enfants", déplore l'un d'eux. Ces agriculteurs ont prévu de lancer le blocus de Paris dès ce vendredi. Tous sont prêts à tenir plusieurs jours.