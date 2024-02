Levée des blocages : un soulagement pour Nolan, 17 ans, qui gérait seul la ferme de son patron

Pendant ces longues journées passées dans les barrages, les agriculteurs ont dû veiller à distance à la bonne marche de leur exploitation. Jeudi soir, nous avons rencontré un adolescent qui gérait presque seul la ferme de son patron, en Ille-et-Vilaine.

Jeudi soir, c'était sans doute la dernière traite à assurer seule pour Nolan Colinet et son stagiaire, mais au moment où il l'effectue, ils ne sont pas encore au courant. Les blocages sont en train d'être levés, son patron va donc enfin revenir travailler à la ferme. Une bonne nouvelle pour lui. "On va plus avancer sur l'exploitation et puis on va rattraper le retard beaucoup plus rapidement", se réjouit Nolan.

Après la traite, un peu de répit pour prendre quelques nouvelles. Son patron est encore à Rennes, sur la fin d'une manifestation. Le blocage où il se trouve va être mis en pause.

Rattraper le retard

Le planning est encore chargé, avec une dizaine de jours de travail à rattraper. Angeli, patron de Nolan, est épuisé. "Demain, on va essayer de manger ensemble parce qu'on ne l'a pas beaucoup fait cette semaine (rires). Et puis, j'espère qu'on va pouvoir faire une petite pause pendant quinze jours, parce qu'il reprend l'école la semaine prochaine, donc je vais être tout seul à prendre le relais", dit-il.

Ce sera également l'occasion de prendre du recul sur les mesures annoncées. Mais s'il le faut, dans quelques jours, l'éleveur sera prêt à reprendre le mouvement.