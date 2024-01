VIDÉO - Agriculteurs en colère : à Agen, la préfecture prise pour cible

La tension est montée d'un cran mercredi en fin de journée à Agen, après une réunion houleuse en préfecture avec la Coordination rurale. Les manifestants s'en sont pris à ce qu'ils considèrent comme des symboles, à l'instar de la préfecture.

La tension est montée d'un cran mercredi en fin de journée à Agen, après une réunion houleuse en préfecture avec la Coordination rurale. Le syndicat, qui contrôle la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, avait prévenu qu'il passerait à l'action s'il n'obtenait pas satisfaction lors de cet entretien organisé, selon lui, avec un représentant du ministère de l'Agriculture en visioconférence.

Faute d'annonces concrètes de ce dernier, les membres du Syndicat de Coordination Rurale 47, habitués des actions coup de poing, sont ressortis du bâtiment en colère, faisant arroser la façade de lisier et mettant le feu à des pneus et autres déchets devant les grilles. "On repart bredouille, on voulait juste annoncer de bonnes pistes à nos agriculteurs pour les soulager, on repart comme on est arrivé", témoigne José Perez, syndicaliste, dans le sujet de TF1.

La colère des agriculteurs français se propage

Toujours à Agen, à la mi-journée, un fast-food est pris pour cible. Une botte de foin est dispersée dans le restaurant sous l’œil des employés dépités. "Leurs revendications, d'accord, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans", témoigne une serveuse dans la vidéo ci-dessus. Quelques heures plus tôt, l'équipe de TF1 était présente aux côtés des agriculteurs en colère dans leur camp de base établi sur l'autoroute A62 bloqué. Ils portent tous un bonnet jaune, floqué de deux lettres CR pour le syndicat Coordination Rurale.

La mobilisation des agriculteurs français s'est amplifiée mercredi avec une multiplication des blocages pour obtenir des "réponses concrètes" du gouvernement, à la veille d'une réunion à Bruxelles sur une grogne qui touche d'autres grands pays agricoles européens. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné mercredi soir des consignes de "grande modération" aux préfets, en leur demandant de ne faire intervenir les forces de l'ordre qu'en "dernier recours", alors que les actions coup de poing des agriculteurs se multiplient.