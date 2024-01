VIDÉO - Agriculteurs en colère : un convoi de tracteurs en route vers l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle

En région parisienne, une demi-douzaine de tracteurs se sont mis en route samedi pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Gare au blocage si vous devez prendre un avion aujourd'hui.

Malgré les annonces de Gabriel Attal d'hier, une opération escargots est en cours en Île-de-France. En Seine-et-Marne, un convoi de tracteurs a pris la Nationale 4 tôt ce matin en direction de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ils dénoncent le manque de cohérence de la politique du gouvernement : "Le but de la mobilisation est de faire une opération escargot sur la francilienne et monter sur l'aéroport Roissy Charles de Gaulle", déclare à LCI Emilie Vandierendonck, présidente de la Coordination Rurale 77.

"Les annonces faites hier par le Premier ministre ne nous satisfont pas. Donc, on a décidé de continuer la mobilisation aujourd'hui", ajoute-t-elle. "On a l'impression qu'il commence juste à se rendre compte que les lois faites ne sont pas appliquées, une chose qui date d'il y a plusieurs années et il faut vraiment mettre en place des mesures afin de répondre à nos inquiétudes aujourd'hui".

Ce vendredi, Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures de simplification administrative, la suppression de la hausse de la taxe sur le gazole non routier agricole, des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas la loi Egalim visant à protéger le revenu des agriculteurs ou encore plusieurs aides d'urgence pour la filière bio ou les éleveurs dont le troupeau est touché par la maladie hémorragique épizootique (MHE).