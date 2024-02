Vin : des contrôles renforcés pour lutter contre la fraude

Les contrôles promis aux agriculteurs après leur mobilisation se poursuivent. C'est le cas dans le secteur du vin pour repérer certaines tromperies, notamment quand les bouteilles venues de l'étranger sont francisées.

Parmi des bouteilles qui ressemblent à des vins français, savons-nous réellement d'où elles viennent ? Une tâche ardue d'autant plus que des inscriptions peuvent induire en erreur. "Si on doit faire les courses avec un caddie plein et lire boîte par boîte, ça prend du temps", lance une cliente dans le sujet ci-dessus.

Pour éviter toute méprise, il faut bien regarder la provenance obligatoirement indiquée sur l'une des étiquettes. "Les mentions importantes, c'est l'AOC", précise Yann Lerouge, directeur des caves Cairel dans l'Hérault. Et donc examiner le département. "Vous avez aussi un N et un R. Le N pour négociant et le R pour récoltant. Un vin de récoltant, nécessairement, il y a un homme derrière la bouteille".

Pour empêcher toute tromperie du consommateur, la répression des fraudes renforce ses contrôles. Chez un négociant, ce jeudi matin, ces inspecteurs vérifient notamment la provenance des vins : "On n'a pas exactement d'où vient le vin, mais on peut savoir que ça ne vient pas de telles zones de production", explique Henri Laborda, chef de services des douanes de Béziers dans le sujet. Dans l'Hérault, 20 nouveaux contrôles sont prévus dans les quinze prochains jours.