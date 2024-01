VIDÉO - "On en a marre" : face aux agriculteurs qui bloquent, des chauffeurs routiers qui perdent patience

Les blocages des agriculteurs se poursuivent un peu partout sur les routes françaises. Résultat : de nombreux chauffeurs routiers se retrouvent coincés derrière les barrages, retardant la livraison de leurs marchandises. Les entreprises du secteur s'inquiètent des conséquences économiques sur leur activité.

Une longue file de camions stationnés en pleine campagne depuis dimanche soir. À Arnay-le-Duc, petite commune de la Côte-d'Or, les agriculteurs ont installé à la fin du week-end un barrage filtrant à l'intersection des deux départementales traversant le village.

Ce mercredi, entre 400 et 500 chauffeurs routiers étaient toujours à l'arrêt sur ce site. Certains s'inquiètent de la qualité de la marchandise alimentaire qu'ils convoyaient jusqu'à destination, parfois rapidement périssable. Sur place, les habitants de la localité tentent d'aider comme ils le peuvent les conducteurs, en les emmenant au supermarché en voiture.

"Une prise d'otages", selon un patron d'une entreprise de transport routier

Après plus de 48 heures passées sur place, l'impatience commence en tout cas à se faire ressentir. "On en a un peu marre", confirme Stéphane Lechien, l'un de ces chauffeurs bloqués sur le barrage, dans le reportage du 13H à retrouver en tête de cet article. "Il y a des gars qui travaillent à la journée, qui n'ont rien pour dormir ni pour manger..."

Certains patrons, comme Olivier Faucheux, dirigeant d'une petite entreprise de transport routier près de Chartres (Eure-et-Loir), a, lui aussi, dû gérer le cas d'un de ses salariés coincé sur le barrage. "Un chauffeur a dû passer toute la nuit de lundi sur place", explique-t-il, joint par TF1info. "Des bénévoles de la Croix-Rouge devaient passer, mais il ne les a pas vus, donc il n’a pas eu de nourriture. (...) C’était de la maltraitance, une prise d’otages."

Depuis le début du mouvement de colère des agriculteurs, les transporteurs routiers restaient discrets. Mais, après deux semaines de perturbations sur les routes, beaucoup commencent à craindre les conséquences économiques des retards de commandes auprès des clients. Implantée dans la région lyonnaise, l'entreprise Donatrans, spécialisée dans la livraison de végétaux, a reporté la semaine dernière plusieurs livraisons, engendrant des frais supplémentaires.

"Nos chauffeurs sont plutôt précautionneux, on esquive les blocages en passant par des routes annexes", précise Romain Gérossier, responsable d'exploitation au sein de l'entreprise. "Mais hier, l'un d'entre eux a passé la journée à faire une livraison qu'il aurait dû réaliser en deux heures normalement. Beaucoup d'horticulteurs sont basés dans la vallée du Rhône, c'est très compliqué d'aller charger nos camions chez eux." Plusieurs groupes d'agriculteurs continuent d'interrompre la circulation autour de Lyon, notamment sur l'A6, l'A7, l'A43 et l'A89.

Des revendications soutenues... mais pas la méthode

Les représentants du secteur commencent, eux aussi, à hausser le ton pour défendre les intérêts des entreprises routières. "Nous n'avons pas de revendications à joindre à celles des agriculteurs", nous assure-t-on du côté de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), la principale organisation professionnelle des routiers. "Pour nous, l’important, c'est la sécurité de nos transporteurs routiers et que les camions puissent rouler en toute sécurité. Il faut que les routes soient le moins bloquées, car on prend du retard sur les délais de livraison."

Alexandre Clareton, le président de l'Unostra, qui défend les TPE-PME du transport de marchandises par camion, a par ailleurs fait part de son "inquiétude" ces derniers jours, craignant une "radicalisation de la grogne", selon des propos rapportés par Transport Info. Comme ce dernier, de nombreux routiers disent entendre et soutenir les revendications des agriculteurs. "Ils ont raison sur le fond, c’est la méthode qui est discutable", souligne ainsi Olivier Faucheux. Entre hausse du tarif des péages, du carburant et des charges, plusieurs entreprises de transport routier se retrouvent elles-mêmes en difficulté ces derniers mois. "Je trouve ça scandaleux, ils se permettent de bloquer des gens qui ne gagnent pas forcément plus qu’eux", déplore sur ce point Romain Gérossier.

Plusieurs dizaines de points de blocages étaient toujours en cours sur les routes françaises, ce mercredi. Un convoi de tracteurs venus d'Agen (Lot-et-Garonne) a atteint l'Île-de-France dans la journée pour tenter d'accéder au marché de Rungis.