VIDÉO - Agriculteurs : les images de leur première action d'ampleur à Montpellier

Plus de 500 tracteurs mobilisés et de nouvelles actions coup de poing. Les agriculteurs ont lancé ce vendredi une grande démonstration de force dans l'Hérault, jusque dans le centre de Montpellier, à quelques heures des annonces très attendues de Gabriel Attal. Le JT de TF1 vous montre les images.

C'est leur première action d'ampleur dans Montpellier. La scène qui ouvre le reportage du 13H de TF1 ci-dessus s'est déroulée quelques minutes avant le début du JT : du fumier est déversé devant une grande surface, et des pneus brûlés. Mais la colère des agriculteurs ne s'arrête pas aux portes de l'hypermarché. À l'intérieur, ils cherchent des produits étrangers pour stigmatiser une concurrence jugée déloyale. "Il y a des produits qui sont autorisés chez eux et pas chez nous. Et à côté de ça, vous les retrouvez dans les rayons à des prix modiques. Nous, à ce prix-là, on n'arrive pas à vivre", explique l'un d'eux. Vin d'Australie ou miels étrangers sont également embarqués dans des chariots. Dehors sur le parking, des oranges espagnoles sont écrasées sans ménagement.

Une colère qui s'était déjà exprimée dans la région durant la nuit, comme à Clermont-l'Hérault : notre reportage montre les images spectaculaires d'agriculteurs labourant littéralement le parking d'une grande surface à l'aide d'une tractopelle.

"La température est bouillante ici"

Autre action dans l'Hérault, un rassemblement à l'ampleur totalement inédite pour le département. Il est 11 heures ce vendredi matin, le péage de Saint-Jean de-Védas est totalement bloqué. L'atmosphère monte de quelques degrés, et qu'importe la filière, le combat est collectif, comme nous l'explique cet apiculteur : "On n'en peut plus. Ça fait trois ans ici que dans notre secteur arc méditerranéen, on ne produit plus, à cause des conditions climatiques, c'est juste pas tenable". "Clairement, maintenant, la passion, elle a ses limites. Il faut quand même qu'on arrive à bouffer", lance un autre manifestant.

Avec plus de 500 tracteurs, le rassemblement dépasse les espérances de ses organisateurs. Impossible dans ces conditions de rallier en un bloc la préfecture de l'Hérault. "On sépare les convois. On va aller faire un tour en préfecture. On va voir les supermarchés aussi au passage. La température est bouillante ici, donc il faut que les gens bougent un peu. On redémarre",

L'immense colonne de tracteurs se divise donc. Différents convois rentrent dans le centre de Montpellier. Signe du soutien dont bénéficie le mouvement, sous les applaudissements des habitants.