VIDÉO - Colère des agriculteurs : les grandes villes ciblées ce jeudi ?

Les agriculteurs comptent amplifier encore leur mobilisation ce jeudi pour exprimer leurs colères. Des actions sont prévues dans plusieurs villes de France, comme Rennes, Nantes ou Toulon, alors que certains manifestants se dirigent aussi vers Paris. La circulation devrait être difficile dans de nombreuses régions.

C'est une pression supplémentaire sur le gouvernement. En tracteurs sur l'autoroute et au son des klaxons, les agriculteurs de l'Oise roulaient ce mercredi en direction de la capitale. Ils font maintenant planer le doute sur la suite de leurs actions. "Jeudi, on continuera d'avancer kilomètre par kilomètre, petit à petit, jusqu'aux portes de Paris, promet un jeune manifestant au volant de son appareil agricole. Peut-être même jusqu'à l'intérieur de Paris, si nos élus ne nous entendent pas." Leur camp de base se trouve à 70 kilomètres de la ville.

Des manifestations prévues à Niort, Hyères, Rennes, Caen...

Dans l'est de la France, les professionnels du secteur se sont aussi déployés en force pour gêner la circulation. 400 tracteurs ont bloqué l'autoroute A35, aux alentours de Strasbourg (Bas-Rhin). Les agriculteurs annoncent vouloir rester jusqu'à jeudi après-midi au moins. Dans le centre-ville de la métropole alsacienne, le trafic était déjà difficile ce mercredi. Les conducteurs interrogés au micro du 20H de TF1 se montrent plutôt compréhensifs avec les revendications des manifestants. "Il faudrait qu'ils se fassent entendre encore plus", réclame un homme derrière son volant. "Il y a certainement des causes qui sont défendables, après, c'est toujours embêtant de bloquer le pays pour ça", nuance pour sa part une autre conductrice.

Avec des perturbations attendues jeudi dans 85 départements, les sociétés d'autoroute conseillent de différer les déplacements non urgents. En plus des points de blocage actuels, des actions sont prévues à Saintes (Charente-Maritime), Niort (Deux-Sèvres), Caen (Calvados) ou Nantes (Loire-Atlantique). Les pêcheurs, en colère contre l'interdiction de leur activité pendant un mois dans le Golfe de Gascogne, rejoindront le cortège des agriculteurs à Rennes (Ille-et-Vilaine). À Brest (Finistère), les artisans seront aussi au rendez-vous pour manifester à leurs côtés pour exprimer leur "ras-le-bol général". Plus au sud, dans le Var, les centres-villes de Bandol, d'Hyères et de Toulon seront aussi difficilement accessibles.

Ce mercredi matin, les chauffeurs de taxis de Haute-Garonne avaient déjà rejoint le mouvement en bloquant le périphérique de Toulouse. "On va essayer de mener un combat similaire et de montrer à l'État qu'il y a plein de choses qui ne vont pas", justifie l'un d'eux, dans le reportage visible en tête de cet article. D'autres types d'actions pourraient avoir lieu. Aux Herbiers (Vendée), des barrières de péage ont déjà été démontées aujourd'hui par des manifestants. Dans le même temps, des locaux du géant du lait, Lactalis, ont été bloqués par des tracteurs à Domfront-en-Poiraie (Orne). Enfin, à Montélimar (Drôme), les agriculteurs ont saccagé sur la route des produits surgelés venus de l'étranger.