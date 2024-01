Pourquoi les agriculteurs veulent bloquer les grandes villes

Si Paris est dans leur ligne de mire, d'autres grandes villes sont aussi visées, notamment Lyon. Voyons plus précisément ce qui pousse les agriculteurs à continuer leurs blocages. Quelles sont les mesures précises qu'ils attendent ?

Ils sont encore là, une nouvelle fois. Agriculteurs en colère, ils ont garé leurs tracteurs sur l'autoroute A450 tôt ce lundi matin. "J'ai trait à 2 heures ce matin pour pouvoir être opérationnel à 5 heures avec les copains", nous explique un producteur de lait. Au milieu, un buffet et toujours cette grogne qui ne cesse de monter. "On arrêtera que s'il y a moins de charges, moins de normes et qu'on les laisse travailler en paix", lance un soutien des agriculteurs dans la vidéo en tête de cet article.

Si les normes qui leur sont imposées ne sont pas assouplies, ils durciront leur mouvement. Il est hors de question de lâcher pour ces exploitants rhodaniens. "On nous dit, il faut être compétitif. Et d'un autre côté, on fait rentrer beaucoup de produits d'importation qui sont produits avec des normes différentes de chez nous", témoigne un agriculteur. "De pouvoir rétablir une égalité avec nos voisins européens, ne serait-ce que de commencer par là, ça serait un grand pas", plaide un autre.

Benjamin a 24 ans et l'avenir lui paraît bien compliqué. "Le problème de notre métier, c'est qu'on a un bureau et il est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut regarder et tout le monde se mêle de tout", déplore-t-il.

Toutes les mesures ne sont pas logiques pour ces agriculteurs. "Aujourd'hui avec la loi de non-artificialisation des sols, un jeune agriculteur qui s'installe ne peut plus faire construire à côté de son bâtiment d'exploitation. Alors, c'est ça l'écologie ? Il faut qu'il aille habiter à 20-30 kilomètres et qu'il fasse tous les jours le trajet en bagnole ?", dénonce un éleveur à notre micro. La question de la transmission se pose aussi. Comment donner envie à une nouvelle génération avec des salaires très faibles pour certains ? "Chaque mois, j'arrive à me sortir 300 euros. À mon fils de 7 ans, je lui dis autre fait chose. Dans la merde que je suis, ce n'est pas un cadeau. Je suis prêt à bloquer toute la semaine, un mois, le temps qu'il faudra", raconte un autre dépité.

En fin de matinée, le convoi des tracteurs a pris la direction de l'A7, aux portes de l'agglomération lyonnaise. Il est désormais impossible de quitter ou d'entrer dans Lyon par le sud. Les agriculteurs n'ont pas prévu de bouger.