Colère des agriculteurs : quels blocages attendus ce vendredi ?

La colère des agriculteurs s'intensifie dans le pays. Ce vendredi 26 janvier, de nombreux points de blocages sont encore prévus sur les routes de France. TF1info fait le point.

La colère ne faiblit pas, loin de là. Depuis une semaine, les agriculteurs manifestent leur colère en France, en menant de nombreuses opérations de blocage des routes et autoroutes de l'Hexagone. Un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec des menaces de blocage de Paris, alors que le gouvernement doit faire des annonces, vendredi 26 janvier, pour tenter de calmer la grogne des professionnels. Aux quatre coins de l'Hexagone, des difficultés sur les routes sont toujours à prévoir à la veille du week-end.

Des mobilisations sur les autoroutes près de Paris

Selon les agriculteurs franciliens, une "grosse action" va être menée, vendredi, sur les autoroutes A1, A13, A15, A13, A10, A11 et A6 entre 14h et minuit. La FDSEA et les Jeunes agriculteurs d'Île-de-France ont évoqué des "points de blocages". Dans le sud de la région, selon Le Parisien, une cinquantaine de tracteurs devraient partir du péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines, pour remonter progressivement l'A10 en direction de Massy, dans l'Essonne. Sur l'A1, l'autoroute la plus fréquentée d'Europe, les agriculteurs prévoient de bloquer le péage de Chamant, dans l'Oise et une trentaine de tracteurs sont attendus entre 4h et 6h du matin.

Pour les autres territoires, dans le Haut-Rhin, l'autoroute A35 sera fermée à la circulation toute la journée de vendredi, dans les deux sens de circulation, jusqu'à 23h30. Selon France Bleu, en Meurthe-et-Moselle, l'échangeur de l'A33 Saint-Nicolas/Ville-en-Vermois sera bloqué de 8h à 14h tout comme l'échangeur de l'A31 à Custines. Du côté de Briey, les manifestants monteront vers la frontière belge dans la matinée pour des convois empruntant l'A30 en direction de Longwy.

Plus au sud, en Savoie, le blocage de la barrière de péage de Chignin se poursuivra avec une circulation difficile à prévoir sur l'A43 et une surcharge sur le réseau secondaire. Un peu plus au nord, en Haute-Savoie, une action est envisagée à la barrière de péage d'Allonzier-la-Caille sur l'A41N. En Isère, le blocage de l’A480 qui passe par Grenoble devrait se poursuivre. Selon Le Dauphiné Libéré, l'axe sera bloqué à compter de 16h au niveau de l’embranchement avec l’A48 à Coiranne, dans le sens Lyon-Chambéry. Le but visé est de gêner les départs en week-end vers les stations de ski. Ils devraient rester sur place toute la soirée au moins.

Vendredi noir sur l'A9

En Gironde, plusieurs actions sont à l'étude et une réunion, dans la nuit, entre la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs doit décider de la suite du mouvement. Toutefois, un rassemblement est bien prévu sur la rocade de Bordeaux, entre les échangeurs 26 et 27, à partir de 7h du matin. Dans les Landes, le blocage de l'A65 est reconduit dans les deux sens, au niveau de Roquefort et de Mont-de-Marsan. La circulation sera également perturbée sur l'A64 à hauteur de Peyrehorade avec une levée des deux actions prévue vers 16h, détaille France 3. En Dordogne, un rassemblement doit avoir lieu au rond-point du Cerf à Sanilhac alors que des blocages pourraient avoir lieu au rond-point de l'aéroport de Bergerac.

Du côté du Pays Basque, l'A63 sera bloquée dans les deux sens, au niveau de Bayonne. Des convois d'agriculteurs sont aussi prévus depuis Mauléon-Licharre, Saint-Palais, Larceveau-Arros et Saint-Jean-Pied-de-Port, dès 6h du matin. Dans les Pyrénées-Orientales, vendredi noir à prévoir sur l'A9, alors que les agriculteurs ont prévu de bloquer l'axe, selon Radio Vinci Autoroutes. Une opération qui devrait débuter à 9h au péage de Perpignan-sud. À Montpellier (Hérault), les agriculteurs devraient se retrouver à proximité de plusieurs échangeurs de l'A9 pour converger vers la préfecture à la mi-journée.

Toujours sur l'A9, des blocages devraient être installés au sud de Narbonne au niveau de la jonction entre l'A9 et l'A61. Plus à l'est, dans le Vaucluse, l'autoroute A7 sera fermée à partir d'Avignon Nord dans le sens Sud-Nord tout comme l'A9 à partir de Remoulins. Dans les Alpes-Maritimes, à Nice, une manifestation est prévue à compter de 9h30 depuis le Marché d'Intérieur National, proche de l'A8 et pourrait perturber les sorties Nice Cente (50) et Nice Aéroport (51). Des perturbations auxquelles devraient venir s'ajoute des actions pas encore prévues par les manifestants.