Agriculture : de l’engrais à base… d’urine

L'urine a surtout de nombreux atouts pour devenir un excellent engrais. Elle est riche en phosphore, azote et potassium, dont les plantes raffolent. "On s'est dit, finalement dans l'urine, vous avez tous ces éléments. Donc, on récupère l'urine. Et partout où vous faites de la fermentation industrielle, on peut imaginer l'urine à la place. Et donc, c'est ce qu'on fait", explique Julien Saludas, directeur recherche et développement de Toopi Organics.