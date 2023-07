VIDÉO - Agriculture : face au fléau du vol de fruits, les gendarmes patrouillent

C'est le moment de la récolte, une bonne raison de redoubler de vigilance. Depuis deux ans dans ce verger situé à Salèlles-d'Aude (Aude), les vols sont de plus en plus nombreux, principalement la nuit, avec toujours le même mode opératoire. "Les voleurs arrivent, deposent une équipe avec des caisses, récoltent les fruits sur les arbres, et une équipe revient après avec un camion et charge. Ils s'en vont ni vu ni connu", explique dans le sujet ci-dessus Laurent Atta, arboriculteur, victime de vol pendant deux semaines consécutives. À chaque passage, la perte est colossale. "On est entre 300 et 500 kilos dans un vol", explique-t-il. "Si c'est trois fois par semaine, ça fait une tonne par semaine à trois euros, ça donne 3000-4000 euros".

Une recrudescence liée à l'explosion des prix des fruits et légumes ces dernières années. Résultat : depuis la mi-mai, gendarmerie et police municipale circulent dans les champs à la recherche des malfaiteurs.