Agriculture : faut-il interdire les odeurs à la campagne ?

Lorsqu'il reprend l'exploitation de son père, Vincent Verschuere se lance dans les travaux pour tout remettre en ordre. Mais plutôt que de réaménager son ancien bâtiment, il en construit un nouveau grâce à une dérogation préfectorale. Celui-ci est plus grand et plus près de quelques mètres des habitations. Vincent a installé des paillasses pour les odeurs, une machine de trait moins bruyante et un système d'évacuation des eaux usées souterraines.