Les agriculteurs sont "prêts rebloquer le pays s'il le faut", prévient Jérôme Bayle sur LCI

Les syndicats sont reçus ce mardi après-midi à Matignon, à onze jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Interrogé sur LCI, l'éleveur Jérôme Bayle, figure du mouvement, n'exclut pas de nouveaux blocages routiers dans toute la France. Il affirme recevoir "des centaines de messages par jour" de collègues prêts à reprendre la mobilisation.

Les agriculteurs sont-ils prêts à reprendre les actions de blocage ? C’est ce que laisse entendre l’éleveur bovin Jérôme Bayle, interrogé ce matin sur LCI. "Les gens sont à fleur de peau, donc ils attendent des mesures concrètes. Ça traîne !", estime cette figure du mouvement qui a paralysé une partie des routes de France pendant deux semaines fin janvier. "La balle est dans le camp du gouvernement. Ils ont montré de premières avancées, qui ont du mal à se concrétiser".

S’il réprouve toute forme de violence par principe, Jérôme Bayle n’exclut pas de nouvelles formes d’action dans les semaines à venir. "Ce que je sais, c’est qu’on trouvera bien des solutions. Les agriculteurs dans toute la France l’ont prouvé et ils peuvent vite se mobiliser parce qu’ils sont à bout (…) Je reçois des centaines de messages par jour de gens qui sont prêts à repartir et à rebloquer le pays s’il faut le faire."

Ce qu’on voulait, c’est montrer qu’avec de la détermination, on pouvait réveiller tout le monde Jérôme Bayle

À 11 jours du Salon de l’agriculture, Gabriel Attal reçoit ce mardi à Matignon les représentants de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Un ultimatum est-il de nature à faire avancer les discussions ? "On sait très bien qu’on ne va pas sauver l’agriculture française en 11 jours", reconnait Jérôme Bayle. "Mais il faut faire les preuves d’avancées, des réunions constructives, un plan de marche et pas juste des annonces."

Face à l’urgence de la crise agricole, l’éleveur bovin renvoie tous les acteurs du dossier à leurs responsabilités. "Il va falloir que les guerres politiques s’arrêtent, que les guerres syndicales s’arrêtent", lance-t-il. "Ce qu’on voulait, c’est montrer qu’avec de la détermination, on pouvait réveiller tout le monde. Peut-être aussi que ça a fait du bien aux syndicats de voir qu’ils devaient mettre les bouchées doubles pour nous aider."

Jérôme Bayle a visiblement été entendu puisque le patron de la FNSEA Arnaud Rousseau a tenu des propos similaires dans "Bonjour ! La Matinale" de TF1. "Les agriculteurs n'ont jamais désarmé. Tout le monde a dit : on est prêt à repartir si le travail réalisé n'est pas au niveau des attentes, qui sont très fortes", a-t-il notamment déclaré à quelques heures de retrouver Gabriel Attal à Matignon.