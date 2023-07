Ai-je le droit d'organiser une fête dans l'appartement ou la maison que je loue ? Le 20H vous répond

Je suis locataire. Est-ce que je peux louer mon appartement sur une plateforme pendant mes vacances ?

Oui, à condition d'avoir l'accord de votre propriétaire. Vérifiez tout de même que votre règlement de copropriété vous l'autorise. N'oubliez pas que certaines villes réglementent les locations saisonnières et qu'il faut parfois se signaler auprès de la mairie.

J'ai cassé un vase dans le logement que je louais pour mes vacances. Qu'est-ce que je risque ?

À partir du moment où vous louez un appartement, vous êtes responsable des dommages et des dégradations que vous causez. Il faudra donc payer, vérifier avec votre assurance, mais attention, encore faut-il que le vase soit cité dans l'état des lieux. S'il n'apparait pas, le bailleur devra prouver qu'il était bien là et que vous l'avez cassé.

Enfin, ai-je le droit d'organiser une fête dans l'appartement ou la maison que je loue ?

En général, non. Les plateformes de location l'interdisent. Vous risquez de ne plus pouvoir louer et d'être radié. Il peut y avoir une exception : si vous avez l'accord du propriétaire pour fêter votre anniversaire dans une grande maison au milieu de la forêt.