"Nous allons refuser du monde pour la première fois" : la nouvelle alerte des Restos du Cœur

C'est un nouveau cri d'alarme lancé par les Restos du Cœur. Mercredi 4 octobre, lors de son audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, le délégué général de l'association a affirmé qu'elle n'était "pas dimensionnée aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes". En clair, a alerté Jean-Yves Troy, Les Restos du Cœur vont être contraints de "refuser du monde". "À partir de novembre, nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire de l'association", a asséné le représentant devant les députés.

En cause, le "côté massif et brutal" de la crise actuelle, qui pousse l'association à revoir ses critères d'accès à l'aide alimentaire, a estimé Jean-Yves Troy, auditionné avec d'autres représentants d'associations d'aide aux plus démunis comme le Secours catholique, le Secours populaire français et la Fédération française des banques alimentaires.