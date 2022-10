VIDÉO - Aides à la rénovation : combien ça coûte, au final, de rendre sa maison moins énergivore ?

Améliorer partiellement sa maison, c'est ce que choisissent 90% ceux qui contactent le n°1 de la rénovation énergétique. Les propriétaires n'ont pas toujours les moyens de faire les travaux nécessaires, et paradoxalement les aides sont aussi un frein pour eux. Pas claires, pas suffisantes et pas assez adaptées, confirme le président de la société spécialisée Effy. "C'est compliqué pour les gens, c'est même difficile pour nous de suivre tous les changements", déplore Frédéric Utzmann. L'aide dépend à la fois de la nature des travaux, du lieu de résidence, et du niveau des revenus des propriétaires qui la sollicitent.