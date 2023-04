VIDÉO - Ain : à Mogneneins, le village des habitants sans nom

Mognenien ou Mognennois ? Ni l'un ni l'autre, du moins pour l'instant. Comme plusieurs centaines de petites communes de l'Hexagone, le charmant village de Mogneneins, dans le département de l'Ain, a la particularité de ne pas avoir de gentilé. Pour la faire courte, les habitants n'ont pas de nom. Du coup, lorsqu'on demande aux villageois : "comment vous nomme-t-on ?", leur réponse est toujours la même : "les habitants de Mogneneins, tout simplement". Mais cette singularité va bientôt prendre fin, comme le montre le reportage de LCI diffusé en tête de cet article.

D'ici à la fin de l'année 2023, la mairie de Mogneneins va en trouver un, en raison d'une demande populaire et de l'attractivité de la commune, équidistante de Mâcon et Lyon. "On va aller voir l'historique de Mogneneins. Il faut qu'on puisse retrouver les origines et on déclinera plusieurs propositions", assure à TF1info le premier adjoint au maire, Jean-Pierre Champion.