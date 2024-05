Des informations judiciaires sont ouvertes en France après la mort de plusieurs automobilistes, possibles victimes d'airbags défectueux sur des Citroën. Le constructeur automobile se défend, assurant que la responsabilité incombe à son prestataire.

"Il va falloir apprendre à vivre sans Tristan. Je ne pourrai pas m'arrêter tant que les responsables ne seront pas punis". Après l'accident mortel de leur fils, les parents de Tristan réclament justice. Le jeune homme est mort à 26 ans au volant d'une C3, en 2023. L'airbag s'est bien déclenché, mais au lieu de sauver le jeune homme, il a, selon ses parents, projeté une pièce métallique responsable de sa mort. Le couple est persuadé que l'airbag du véhicule était défectueux.

Le rappel des voitures est-il trop tardif ?

Quatre informations judiciaires sont ouvertes pour quatre accidents en Guadeloupe, à La Réunion et en Guyane. Il s'agit de zones chaudes et humides, ce qui pourrait favoriser l'explosion du gaz dans les airbags et la projection de pièces métalliques.

Le point commun des victimes présumées est que toutes conduisaient des Citroën. Le constructeur effectue depuis un mois un rappel massif, en raison d'airbags défectueux fabriqués par un sous-traitant japonais. 180.000 C3 et 65.000 DS3, produites entre 2009 et 2019, sont concernées.

Pour Me Grégory Guyard, avocat de victimes, le rappel effectué par l'industriel français est beaucoup trop tardif, car il y a dix ans déjà, les airbags du sous-traitant japonais étaient, selon lui, liés à des accidents mortels aux États-Unis. "On ne comprend pas pourquoi la pleine mesure des choses n'a pas été prise avant et ça va être l'objet de toutes ces investigations", précise l'avocat.

Désormais, Citroën renvoie la responsabilité sur le fabricant des airbags. "Nos airbags étaient faits dans une usine européenne sur lequel le fournisseur nous avait dit : 'il n'y a pas de problème, les problèmes sont dans l'usine américaine'", se défend Thierry Koskas, directeur général du constructeur automobile français.