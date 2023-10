VIDÉO - Gaspillage d'argent public : la passerelle de tous les excès à Albi

La structure est posée, mais impossible de passer. Une passerelle à Albi est encore en chantier, comme figée depuis des années. "On ne sait pas trop ce qui se passe", témoigne dans le sujet ci-dessus de TF1 une habitante. Pourtant, le matériel est prêt, ou presque. Les 37 tronçons qui serviront à terminer le projet sont là, entassés dans un parc en attendant la reprise des travaux. Entre les morceaux de métal et les barrières, le paysage albigeois est un peu modifié ces derniers temps. "C'est moche alors que le projet est super beau", se désole un habitant.

Elle a été initialement chiffrée à quatre millions et demi d’euros avec les aménagements nécessaires. Une passerelle métallique de 180 mètres au-dessus du Tarn, réservée aux piétons et aux cyclistes, c’est la promesse faite en 2014. Neuf ans plus tard, la facture est quatre fois plus lourde, soit douze millions et demi d’euros. "Un gouffre financier important", résume une passante dans la vidéo.