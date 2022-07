Alerte aux méduses dans la mer Méditerranée

Les méduses vous prennent à l'improviste. Car ce sont leurs longs filaments quasiment invisibles qui sont urticants. En ce moment, ces nageurs-sauveteurs soignent 30 à 80 baigneurs par jour pour des piqûres. Si vous vous faites piquer, rincez la partie concernée avec de l'eau claire au lieu de l'eau de mer. "On applique une crème apaisante, on fait les premiers soins, on regarde l'état de la personne si elle a une réaction allergique ou non et on laisse passer", explique le lieutenant Stéphane Niollon.