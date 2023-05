Alerte rouge au pollen : pourquoi les pics d’allergies sont de plus en plus intenses

La raison est simple : il y a de plus en plus de grains de pollen dans l’air que nous respirons. Prenons le bouleau par exemple, l’un des plus allergisants. Les quantités relevées ont bondi de 20% en 30 ans. "C’est lié au changement climatique et notamment la hausse des températures et des concentrations en CO2 qui sont deux paramètres clé, qui font augmenter malheureusement les quantités de pollen émis par les arbres et aussi des arbres qui fleurissent plus tôt et des saisons polliniques qui sont allongées", explique Samuel Monnier, ingénieur au Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).