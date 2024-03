Alerte "urgence attentat" : ce qui change en France

Décision a été prise, tard dimanche soir, de relever au niveau "urgence attentat" le plan Vigipirate en France. Cela implique notamment que vigilance s'accroît devant les établissements scolaires. Mais pas seulement.

Gabriel Attal a annoncé dimanche soir "rehausser" le plan Vigipirate en France à son niveau le plus élevé "urgence attentat", à la suite de l'attaque de Moscou revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Cette décision implique notamment que la vigilance s'accroît devant les établissements scolaires, mais pas seulement. Chaque lieu accueillant du public, comme les hôpitaux, les lieux de cultes, les gares, fait également l'objet d'une surveillance accrue. Les contrôles pour accéder aux manifestations et aux concerts seront également plus nombreux.

Davantage de patrouilles dans les rues

Dans nos rues, il y aura plus de patrouilles de forces de l'ordre, et de soldats de l'opération Sentinelle.

Alors que la menace d'attaque terroriste islamiste est en hausse depuis un peu plus d'un an, les Jeux olympiques de Paris, cet été, sont une occasion de plus, pour frapper notre pays.

Le niveau d'urgence attentat avait pour rappel été atteint pour la première fois après l'attaque du marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin) en 2018. La dernière fois, c'était après l'attaque au lycée d'Arras (Pas-de-Calais) en octobre dernier jusqu'à la mi-janvier.