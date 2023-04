Alexis et Coline, destins de pâtissiers

Dans un lycée hôtelier à Lille, huit apprentis pâtissiers s'affrontent aujourd'hui pour le titre de champion de France. À la clé, 2 000 euros et un passeport pour les plus belles cuisines de l'hexagone. Ils ont cinq heures pour réaliser 20 assiettes, dix pavlovas, le dessert surprise, et dix créations qu'ils ont inventé spécialement pour le concours. Travailler vite et bien sous le regard de grands noms du métier.