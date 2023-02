VIDÉO - Au Salon de l'agriculture, ils sont là pour manger gratis

Pour rentabiliser coûte que coûte les 16 euros déboursés pour entrer. Certains n’hésitent pas à faire quelques mélanges hasardeux, peu importe tant que c’est gratuit.

Face à tant d'appétit, les exposants doivent rester très vigilants. "Faire goûter les produits, certes. Parce qu’on est en dégustation libre, on n’a pas le droit de dire non aux gens. Mais par contre savoir dire stop, ce n’est pas la cantine. On peut goûter un petit morceau de chaque, mais ne viens pas goûter dix fois le jambon”, nous explique un commerçant. C’est la seule façon pour lui de gérer les stocks, alors que le salon ne se termine que dimanche 5 mars.