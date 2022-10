Alimentation : ces innovations heureusement oubliées !

Certains prédisaient un bel avenir à ces pâtes bleues. Heureusement, elles sont restées à Rome. Le ketchup râpé et le concentré d’œuf en tube n’ont pas pris non plus. Les sardines en sachets et le saucisson d’œuf dur n’ont pas fait recette non plus. Le consommateur a peut-être moins de temps pour cuisiner, mais il n’est tout de même pas prêt à tout avaler.