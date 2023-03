VIDÉO - "Un fromage fermier, c'est fabriqué à la ferme" : un projet de décret inquiète les fromagers

Chez le fromager, les fromages dits "fermiers" sont faciles à repérer, car c'est écrit sur l'étiquette. Mais un projet de décret pourrait laisser la porte ouverte aux industriels, qui pourraient, eux aussi, afficher ce label sur leurs produits, même si leur affinage n'a pas lieu à la ferme.

De quoi inquiéter les fermiers, qui tiennent à leur label. "Les industriels voudraient s'approprier le terme 'fromage fermier' alors qu'à la base un fromage fermier, c'est fabriqué à la ferme" rappelle Isabelle Deléglise, productrice de fromage fermier à la ferme du Wint dans le Pas-de-Calais. "Nous, on a nos vaches, on fabrique notre lait, on transforme notre lait, et c'est normal qu'on garde l'étiquetage", martèle la productrice dans la vidéothèque en tête cet article.