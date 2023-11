Allocation d'Emmanuel Macron : les attentes des Français

L'autre grande attente des Français porte sur la réouverture des commerces "non-essentiels". En effet, en période de fête, chaque jour compte. Ils pourront probablement rouvrir dès ce week-end, mais les bars et restaurants eux pourraient se contenter de la vente à emporter au moins jusqu'en janvier. Les Français espèrent avant tout reprendre une vie un peu plus normale, une vie où tous les loisirs sont à nouveau autorisés. Pour les salles de cinéma, les théâtres et musées, il faudra encore un peu patience. La réouverture est espérée juste avant les fêtes.