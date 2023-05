VIDÉO - Allocations, arrêts maladie, micro-entreprises... L'État part à la chasse aux fraudeurs

Désormais, il faudra résider au moins neuf mois par an en France pour toucher une aide sociale, comme les APL, le minimum vieillesse ou les allocations familiales. La CAF évalue le montant des fraudes à 2,8 milliards d'euros, soit autant que le budget du ministère des Affaires étrangères. Alors dès cette année 2023, les agents auront plus de moyens pour traquer, en priorité, les plus gros fraudeurs. "Nous aurons des pouvoirs supplémentaires, y compris d'enquête, de cyberenquête par exemple, avec des officiers de police judiciaire. Ils ont des outils et une masse de données beaucoup plus importantes", explique Julien Orlandini, directeur de la CAF du Var.