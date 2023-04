Salaires, accompagnement des élèves : les mesures d'Emmanuel Macron pour l'école

Emmanuel Macron s'est donné lundi "cent jours" pour agir "au service de la France", et relancer ainsi son second quinquennat, englué dans la crise provoquée par sa réforme des retraites, lors d'une allocution télévisée conspuée par des concerts de casseroles à travers le pays.

Depuis l'Élysée, où il a vécu en retrait pendant ces trois mois de conflit social et politique, le chef de l'État s'est adressé pendant 13 minutes aux Français qui rejettent massivement la retraite à 64 ans. Parmi les points évoqués, ceux de l'école et de l'éducation.

L'Éducation nationale "doit renouer avec l'ambition d'être l'une des meilleures d'Europe", a dit le président de la République. "Dès la rentrée, notre école va changer à vue d'œil. Pour les enseignants qui seront mieux rémunérés, pour les élèves qui seront davantage accompagnés en français et en mathématiques, pour leurs devoirs, et pratiqueront plus de sport à l'école, pour les parents qui verront le remplacement systématique des enseignants absents", a-t-il dit.