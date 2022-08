Alpages : le bétail redescend avec un mois d'avance

À 70 kilomètres de là, dans un autre alpage, Dominique Dupérier dresse le même constat. Pour éviter de descendre son troupeau, lui, a trouvé une solution provisoire : puiser l'eau dans la vallée et faire remonter 10 000 litres par jour grâce à un camion-citerne. C'est une période difficile qui demande parfois des sacrifices. En plus de redescendre ses vaches d'alpages deux mois plus tôt, ce jeune éleveur a dû envoyer cinq bêtes à l'abattoir pour économiser de l'herbe.