REPORTAGE - Envahi par les moustiques, ce village vit un cauchemar chaque été

Ceux qui osent encore se mettre en terrasse pour des apéritifs de fin d'après-midi doivent d'abord s'enduire de crèmes de protection. "Si on ne met pas les produits, on se fait piquer non-stop", sourit un jeune habitant. Les moustiques occupent toutes les discussions dans le village, comme l'a constaté notre équipe. Devant l'école maternelle, des mères de famille confirment que "les enfants reviennent tous les jours avec des boutons partout". On compare ses piqûres et l'on s'exaspère, mais le fléau semble inexpugnable.