Alpes-de-Haute-Provence : un impressionnant exercice militaire surprend les vacanciers médusés

Les habitants de la région étaient prévenus, les vacanciers pas toujours. À l'image de deux touristes américains qui se sont aventurés en voiture et ont préféré rebrousser chemin. "On ne sait pas s'ils font des exercices ou bien... Enfin, ça a l'air d'être des exercices", lâche la passagère. Un exercice d'une ampleur rare avec environ 1500 militaires et des blindés. Leur terrain de jeu : des dizaines d'hectares et de communes où la circulation n'est pas coupée. Avec des civils qu'il faut éviter et qui peuvent ralentir les manœuvres, comme dans les conflits actuels. "Cela nous permet de nous entrainer au plus réel", souligne le maréchal des logis Livio.

S'entrainer à combattre un autre État à armes égales, c'est une priorité de l'armée française depuis deux ans. Dans cet exercice, les ponts sont censés être détruits, or il faut avancer coûte que coûte. Le sergent Antoine et ses hommes ouvrent la voie à toutes les unités dans le plus grand sérieux. "On est là pour s'entrainer, mais on sait que les conflits sont réels. On voit ce qui se passe avec l'Ukraine en ce moment, donc on sait qu'à tout moment, on peut être déclenché", avance-t-il. Cet exercice est aussi l'occasion de tester des manœuvres grandeur nature. À bord de ponts flottants, assemblés en quelques heures, des centaines de blindés franchissent le lac sous la protection de mortier.