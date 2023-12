VIDÉO - "Meilleur début de saison depuis plus de 5 ans" : les stations de ski font le plein en cette fin d'année

En cette période de fêtes, de nombreux Français ont pris la direction des stations de ski pour célébrer Noël. TF1 s'est rendu dans la station savoyarde de Valloire qui tourne à plein régime. Une fréquentation record qui coïncide avec des dates de congés similaires dans nombre de pays européens cette année.

Ce n'est pas nouveau : la montagne attire toujours les vacanciers à Noël. Mais nombreuses sont les stations de ski à enregistrer des records de fréquentation en cette fin d'année. C'est notamment le cas de Valloire (Savoie). Avec un taux de remplissage de près de 90%, cette station tourne à plein régime. Ce bon remplissage s'explique notamment par le calendrier des vacances scolaires qui, cette année, est le même pour les étrangers et les Français.

"On a eu des réservations au mois de mai pour la semaine de Noël-nouvel an et on a vraiment finalisé les dernières chambres disponibles fin octobre-début novembre", illustre dans le reportage en tête de cet article, Manuel Clérice, gérant de l'hôtel Les Mélèzes.

15% de réservations en plus par rapport à l'an dernier

"On avait beaucoup de plus de monde sur le jour de l'an, et maintenant le Noël à la neige vraiment c'est féérique", analyse Ludovic Roy, directeur du restaurant "L'Alp de Zélie". En témoignent les 20.000 skieurs qui dévalent les pistes du domaine chaque jour à cette période.

"Nous sommes sur le meilleur début de saison depuis plus de cinq ans", explique de son côté, Emmanuelle Lacoste directrice de Valloire Tourisme. À titre de repère, dans les Alpes, les stations comptent 15% de réservations en plus par rapport à l'année dernière.

Outre le calendrier, les bonnes conditions météorologiques jouent également en faveur de ce bon remplissage pour ces vacances de Noël. Pour rappel, certaines stations de ski des Alpes ont avancé leur ouverture en novembre en raison de chutes de neige précoces.

Ces dernières années, le manque de neige et des températures bien trop douces ont épisodiquement contraint les stations à faire preuve de créativité pour occuper les vacanciers.