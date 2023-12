VIDÉO - De faux livres écrits par des IA génératives envahissent Amazon

Le géant américain de l'e-commerce est confronté à une déferlante de "faux livres" générés par des systèmes d'intelligence artificielle dite "générative". En septembre dernier, Amazon a pris des mesures, sans parvenir à résoudre le problème pour autant.

Difficile de dire combien de livres rédigés par des robots au juste sont en vente sur la plateforme, mais ils se comptent probablement par centaines, peut-être même par milliers. Ces dernières semaines, et encore plus à l'approche de Noël, une déferlante d’ouvrages générés par des systèmes d’IA dite "générative" ont fait leur apparition sur la plateforme d’autopublication d’Amazon, rapporte un article en ligne du journal Le Monde. Des polars, des romans à l’eau de rose, des livres de cuisine ou encore des guides de voyage, dont les (pseudos) auteurs ne précisent pas qu'ils ont été écrits de A à Z par ou avec des outils d’IA de type ChatGPT.

Par un tour de passe-passe, une partie de ces ouvrages rédigés par des programmes informatiques arrivent même à truster les premières places dans les classements de lecture. Pour cela, leurs auteurs publient des avis positifs à partir de faux comptes. Plus grave encore, certains utilisent frauduleusement le nom d’auteurs humains. L'été dernier, l'auteure américaine Jane Friedman indiquait sur le réseau social X avoir trouvé cinq livres distincts faussement répertoriés comme étant son œuvre et mis en vente sur Amazon. L'un de ces ouvrages falsifiés était intitulé : Comment écrire et publier rapidement un livre électronique.

Amazon a pris des mesures

Évidemment, ce ne sont pas (encore) des robots qui génèrent ces livres, mais bel et bien des humains. Une multitude de tutoriels en ligne, en particulier sur YouTube, promettent ainsi aux internautes de s'enrichir rapidement en apprenant à écrire des livres en l’espace d’une demi-journée grâce à des systèmes d’IA. Pour tenter d’endiguer cette déferlante de pseudos livres, Amazon a pris des mesures. En septembre dernier, le géant américain a annoncé avoir modifié les conditions d’utilisation de son service Kindle Direct Publishing. Depuis le 8 septembre, lorsqu'un auteur publie un nouvel ouvrage ou modifie et republie un ouvrage existant via sa plateforme d'autoédition, celui-ci doit indiquer si le contenu a été généré à l'aide de l'IA.

"Nous suivons activement l'évolution rapide de l'IA générative et ses incidences sur le monde de la lecture, de l'écriture et de l'édition, et nous restons déterminés à offrir à nos auteurs et à nos clients la meilleure expérience possible en matière d'achat, de lecture et d'édition", justifiait l'entreprise, dans un message posté sur le forum des utilisateurs de sa plateforme d'autopublication. Amazon a aussi indiqué qu'il plafonnait dorénavant à trois par jour le nombre de livres qu’un auteur peut autoéditer. Des mesures qui apparaissent comme insuffisantes, d'autant qu'il existe aujourd'hui des outils permettant de détecter les textes générés par un système d'intelligence artificielle.