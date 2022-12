Pourquoi dit-on "prendre un râteau" ?

Quatre siècles plus tard, pas besoin de fusil pour blesser l'amoureux transi en plein cœur, un simple téléphone suffit. Charlotte Bernasconi et Élodie Boisier ont gardé tous leurs SMS de rupture pour en faire un livre. Elles y ont par exemple coché le très courant : "Je ne suis pas celle ou celui que tu crois". Pour elles, qu'importe la douleur infligée, "prendre un râteau", c'est positif. "Ça nous a vraiment permis de faire de l'introspection et de se dire : 'mais en fait, pourquoi je réagis comme ça ?', 'pourquoi est-ce que ça me blesse autant ?'", interroge Charlotte. "Il faut y aller, les gens n'osent pas, il faut se lancer. Et si ça ne marche pas, il ne faut pas se remettre non plus fondamentalement en question", ajoute Élodie.

Alors, pas question de se laisser aller. Et pour ne pas perdre la face, et rebondir de la meilleure manière possible, rien de mieux que l'humour. On peut répondre par exemple à quelqu'un qui vient de vous éconduire par texto : "C’est un nouveau téléphone, qui est-ce ? Non, je plaisante. Aucun souci, restons amis alors !"