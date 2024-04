Animaux de compagnie, comment les assurer ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des questions sur les animaux de compagnie. Ani Basar répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Concrètement, si mon chat a fait ses griffes sur le canapé en cuir du voisin, qui est responsable ?

C'est le maître et c'est écrit dans le Code civil. Vous êtes responsable des dommages que peut provoquer votre chat, que vous soyez là ou pas. Seule exception, si vous l'avez confié à quelqu'un, c'est cette personne qui en est responsable. Même chose pour votre chien, pour votre canari et, dans certains cas, les animaux de la basse-cour.

Est-ce qu'on a intérêt à souscrire une assurance pour son chien ou pour son chat ?

Cela peut paraître surprenant, mais vous êtes sûrement déjà couvert. C'est votre assurance habitation qui prend en charge en général ces dommages. Si votre chien fait par exemple tomber le téléviseur chez votre voisine, vous pouvez activer la responsabilité civile. Mais attention ! S'il casse un vase chez vous, c'est pour votre poche. Un conseil, pensez à déclarer votre animal à votre assurance. Sa garantie est parfois soumise à condition. C'est d'autant plus important pour les chiens de garde ou les chiens d'attaque. Là, il faut généralement fournir un permis de détention et parfois payer une extension de garantie.

Si mon assurance habitation couvre déjà les dégâts éventuellement causés par mon animal, quel intérêt d'aller souscrire une assurance pour animaux ?

Cela couvre les frais de santé, car un animal, on le sait, ça coûte cher, en minimum 500 € par an pour un chien, bien plus encore s'il a une santé fragile. En moyenne, on rappelle qu'une simple consultation coûte entre 40 et 50 € et une journée d'hospitalisation jusqu'à 100 €.

Mais ces assurances, sont-elles rentables ? Combien coûtent-elles ?

Généralement, il faut prévoir entre 7 et 20 € par mois pour un chat et entre dix et 25 € pour un chien. Mais si vous optez pour une formule plus complète, ça peut aller jusqu'à 150 € par mois.

À quoi doit-on faire attention ? Comment choisir ?

France assureurs vous conseille de prendre en compte quatre critères. Tout d'abord, les taux de remboursement. En général, ça va de 50 à 100 %. Même chose pour la franchise. Vérifiez bien le montant qui reste à votre charge. Les plafonds grimpent vite et parfois les contrats ont une limite. Et bien sûr, les exclusions de garantie. Attention, parfois, les accidents et les maladies que votre animal a depuis longtemps ne sont pas couverts et là, ça peut coûter très cher.