Animaux : des abandons en nombre liés à la crise

À la SPA, les refuges sont presque saturés. Rien que cet été, 17 000 chiens et chats ont été abandonnés. Un chiffre provocant. D'après les associations, de nombreuses personnes n'auraient pas anticipé le coût que représente l'entretien d'un animal, encore plus depuis la hausse des prix dans le secteur, +9 % en un an pour la nourriture par exemple.