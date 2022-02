Autour des convois, on croise aussi des personnes dont l'affiliation à un mouvement n'est pas explicite, mais dont la colère est très claire. Un père de famille de Bayonne résume ainsi ses préoccupations, bien au-delà du seul pass vaccinal : "il y a la montée des prix qui nous prend à la gorge aussi, moi j'ai juste un salaire d'ouvrier, et quand je vois le prix du pétrole, je me demande si je travaille pour payer mon essence ou pour vivre". Alors que les convois hétéroclites s'ébranlent en direction de la capitale, les autorités disent surveiller la situation de près, et promettent une réponse ferme en cas de blocage dans Paris ce weekend.