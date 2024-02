VIDÉO - Les apiculteurs en colère, les miels étrangers dans le viseur : "On demande que ces importations soient régulées"

Des dizaines d’apiculteurs ont manifesté ce lundi dans la matinée à Lyon. Ils protestent contre l’absence de contrôle sur l’origine et la composition du miel. Ils ont des doutes sur leur capacité à poursuivre leur activité tant le miel français est supplanté par la production étrangère.

Selon la Fédération des associations de développement de l'apiculture (Ada France), 63% des apiculteurs français ont du mal à commercialiser leur récolte 2023. La demande de miel en France s'élève pourtant à environ 45.000 tonnes par an, largement de quoi absorber la production nationale, estimée à 34.000 tonnes en 2023. Mais les difficultés des producteurs s'expliquent par la concurrence des miels importés de l'étranger, notamment d'Ukraine ou de Chine, à des prix souvent inférieurs à 2 euros le kilo.

À Lyon, des apiculteurs dénoncent cette concurrence déloyale et la suspension temporaire du plan Ecophyto par le gouvernement. Une opération coup de poing a aussi été menée par d'autres manifestants en blouse d'apiculteurs dans la Marne quelques jours plus tôt, se rendant dans plusieurs supermarchés pour contrôler l'origine et les prix du miel disposé dans les rayons.

Près de quatre tonnes de miel invendu

Sollicité dans le sujet de TF1, Patrick ne peut pas descendre en dessous de huit euros le kilo. "C'est mon prix de revient", explique cet apiculteur installé dans la Drôme. "Je ne suis pas payé avec 8 euros. Il y a des charges qui ont énormément progressé, les assurances ont pris 30% en trois ans, l'électricité a pris 20% et va reprendre 10% cette année...", dit-il. Installé dans la Drôme, il se retrouve aujourd’hui avec près de quatre tonnes de miel invendu, presque la moitié de sa récolte annuelle : "Normalement, je dois pouvoir 80.000 euros de chiffre d'affaires sur une année, et je n'y suis pas, il me manque ces 35.000 euros''.

Face à cette concurrence déloyale, les apiculteurs ont des revendications : "On demande en particulier que les importations soient régulées avec, éventuellement, des interdictions sur certaines origines", explique l'apiculteur. "On a tellement de doutes sur ce qui se fait avec le miel de Chine qu'il faudrait le prohiber. Et puis mettre un prix-plancher, en dessous duquel on ne peut pas importer", ajoute-t-il. Chaque année, la moitié du miel vendu en France est importé.