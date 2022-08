Apnée : une activité accessible à tout âge

Ce loisir ne se pratique pas qu'en Méditerranée. Direction plus au nord, en Bretagne. A côté des écoles de surf, celle d'apnée d'Agathe Chardon, ouverte il y a trois ans. Même dans la Manche, les cours sont complets. Dans l'Hexagone, 2,5 millions de personnes pratiquent l'apnée au moins une fois par an. Et pour prolonger le plaisir après les vacances, la plupart des grandes villes proposent aussi en piscine des cours d'apnée.