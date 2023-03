VIDÉO - Grâce à un appel sur les réseaux sociaux, un zoo refuge reçoit 2 millions et demi d'euros de dons

En seulement trois semaines, l'objectif est atteint avec des dons qui vont d'un euro à plusieurs milliers d'euros. Parmi les donateurs, beaucoup sont des visiteurs. "On ne donne pas souvent parce qu'on a quatre loulous et qu'on n'a pas forcément les moyens tout le temps, mais là, c'était une évidence. Surtout après, on a pris tout de suite les billets pour pouvoir venir visiter", explique une habituée. "C'est important de prendre les places aussi et venir voir ce refuge qui est très beau", renchérit sa voisine. Il faut dire que la Tanière travaille pour la bonne cause. Ce refuge recueille en effet des animaux sauvages et domestiques, issus de trafic, saisis par la justice ou maltraités.

Mais s'occuper de ces animaux a un prix. "Il y a le coût de construction qui a été de 30 millions d'euros et le coût de fonctionnement qui est de 20.000 euros tous les matins quand on tourne la clé", détaille Patrick Violas. Et de citer en exemple l'entretien d'un éléphant. "Ça mange 100 kilos de foin par jour, mais ça, c'est pas très grave. Ça fait aussi 100 kilos de crottes, il faut donc nettoyer tout ça", admet-il. Nettoyer, mais aussi soigner, c'est la mission des 90 salariés.